Суд оставил прежние сроки наказания Кокорину и Мамаеву. Приговор вступил в силу

Московский городской суд оставил без изменения приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Приговор вступил в законную силу, сообщает ТАСС.

Формально суд отменил прежний приговор и вынес новый, но сроки наказания остались прежними.

По словам адвоката Павла Мамаева Игоря Бушманова, в изначальном приговоре не были указаны пункты 213, по которой осуждены футболисты.

«Это являлось технической ошибкой, которая привела к отмене приговора и постановлению нового», — цитирует слова Бушманова издание «РБК».

Напомним, что 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Павла Мамаева и Александра Кокорина к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Другие фигуранты дела — брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий — получили по 1,5 года колонии.

Сроки содержания под стражей фигурантам дела будут пересчитаны из расчета день за полтора с 10 октября.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Кокорин и Мамаев не смогут покинуть колонию по УДО.