Сын генерала ФСБ отсидит 10 лет из-за наркотиков

Его признали виновным в покушении за незаконное производство, сбыт и пересылку запрещенных веществ.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на решение Никулинского районного суда Москвы. Зданович приговорен к лишению свободы на 10 лет из-за того, что намеревался продавать около 150 граммов наркотиков.

Напоминаем, что мужчину задержали год назад. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что Зданович приобрел у неизвестно следствию человека наркотики, чтобы расфасовать их по пакетикам и продавать. Известно, что он является сыном генерала-лейтенанта в отставке Александра Здановича. Он в 90-е руководил ЦОС ФСБ.

Одно из самых громких дел, связанных с наркотиками за последнее время, стал инцидент с журналистом Иваном Голуновым – у него якобы нашли запрещенные вещества, а после его отпустили из-за недаказанности обвинения. По всей стране прошли митинги в поддержку обвиняемого.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что УФСБ задержала замдиректора ГУП «Горэлектротранс». На предприятии Ростокин отвечает за экономику и финансы.