УФСБ задержала замдиректора ГУП «Горэлектротранс»

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали заместителя главы ГУП «Горэлектротранс» Андрея Ростокина. Об этом сообщает «Фонтанка». На предприятии Ростокин отвечает за экономику и финансы.

По данным издания, Ростокина задержали еще в четверг, 6 июня.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что руководитель не появлялся на работе с четверга прошлой недели, однако связывать эту информацию с задержанием не стали.

Отмечается, что в ноябре 2018 года сотрудники УФСБ по Петербургу проводили обыски и выемку документов в главном офисе «Горэлектротранса». О причинах не сообщалось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что следственный комитет объявил об аресте членов преступной группы, обвиняемой в хищении алмазов в компании АЛРОСА и в их незаконном сбыте.

В ходе обысков у преступников были изъяты 500 алмазов общей массой более 2 тыс. карат, 11 бриллиантов, более 2 млн долларов и 500 тысяч евро наличными, а также ювелирная продукция известных мировых брендов.