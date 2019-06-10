Сотрудницу «АЛРОСА» обвиняют в хищении алмазов и бриллиантов на 22 млн рублей

Следственный комитет объявил об аресте членов преступной группы, обвиняемой в хищении алмазов в компании АЛРОСА и в их незаконном сбыте.

По данным следствия, в хищении драгоценных камней были задействована сотрудница компании Елена Канунникова и двое ее подельников — Владимир Табидзе и Владимир Гординский. Их задержали с поличным при попытке хищения очередной партии стоимостью более 22 млн руб.

В ходе обысков у преступников были изъяты 500 алмазов общей массой более 2 тыс. карат, 11 бриллиантов, более 2 млн долларов и 500 тысяч евро наличными, а также ювелирная продукция известных мировых брендов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 191 УК РФ(незаконный оборот природных драгоценных камней) . В настоящее время все трое арестованы.

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