Прокуратура подозревает досуговый центр Петербурга в отлынивании от реставрации исторического “Готического дома”

В адрес директора СПб ГБУ “КДК Красносельский” прокуратура вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона. Фото: https://pixabay.com

В адрес директора СПб ГБУ “КДК Красносельский” прокуратура вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона. Фото: https://pixabay.com

Прошел год, а культурно-досуговый центр Красносельского района даже не преступал к ремонтным работам.

В запустении приходит “Готический дом” на улице Чекистов, который входит в объект культурного наследия федерального значения “Дача Воронцова “Новознаменка”. Сам объект принадлежит на праве оперативного управления СПб ГБУ “Культурно-досуговый комплекс “Красносельский”. Об этом сообщает Прокуратура Петербурга.

После проверки стало ясно, что сроки проведения ремонтных работ нарушаются. Само помещение захламлено мусором.

В адрес руководства учреждения прокуратура района внесла представление, юридическое и должностное лицо учреждения привлечены к административной ответственности. Проверка проходила еще в прошлом году.

После, в декабре 2018 года, КГИОП дал 60 месяцев центру Петербурга, чтобы привести в порядок объект. Судя по действиям прокуратуры, порядок на объекты до сих пор не наводят.

В адрес директора СПб ГБУ “КДК Красносельский” прокуратура вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона.

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