Прокуратура подозревает досуговый центр Петербурга в отлынивании от реставрации исторического “Готического дома”

Прошел год, а культурно-досуговый центр Красносельского района даже не преступал к ремонтным работам.
В запустении приходит “Готический дом” на улице Чекистов, который входит в объект культурного наследия федерального значения “Дача Воронцова “Новознаменка”. Сам объект принадлежит на праве оперативного управления СПб ГБУ “Культурно-досуговый комплекс “Красносельский”. Об этом сообщает Прокуратура Петербурга.
После проверки стало ясно, что сроки проведения ремонтных работ нарушаются. Само помещение захламлено мусором.
В адрес руководства учреждения прокуратура района внесла представление, юридическое и должностное лицо учреждения привлечены к административной ответственности. Проверка проходила еще в прошлом году.
После, в декабре 2018 года, КГИОП дал 60 месяцев центру Петербурга, чтобы привести в порядок объект. Судя по действиям прокуратуры, порядок на объекты до сих пор не наводят.
В адрес директора СПб ГБУ “КДК Красносельский” прокуратура вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач клиники “Скандинавия” незаконно выписывал рецепты на наркотические лекарства.