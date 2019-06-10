Врач клиники “Скандинавия” незаконно выписывал рецепты на наркотические лекарства

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По данному делу проходит врач-психотерапевт, который был уличен в том, что выписывает в свободное от работы время рецептурные бланки на получение наркотических лекарств. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

По данному факту было ранее возбуждено уголовное дело. Медицинская клиника оказывает гражданам платные услуги.

По данному факту прокуратура района внесла в адрес генерального директора организации представление об устранении нарушений, а также причин и условий, этому способствовавших.

Также прокуратура потребовала привлечь всех виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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