Вор украл из квартиры сейф забитый деньгами и украшениями

Неизвестный злоумышленник вынес из квартиры в Приморском районе Петербурга 4 тысячи долларов и украшения на сумму 3 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию 54-летняя потерпевшая обратилась 9 июня.

По словам пострадавшей, неизвестный преступник проник в ее квартиру через балкон и забрал с собой сейф, в котором лежали 4 тысячи долларов США, а также часы и украшения. Сумма ущерба составила около 3,5 млн рублей.

Сообщается, что в доме у пострадавшей установлена система сигнализации, однако в тот вечер женщина отключила ее из-за многократных ложных срабатываний.

Полиция открыла уголовное дело по статье по ст. 158 ч. 2 УК РФ. (кража)

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Гатчине у таксиста угнали Volkswagen Tiguan. По словам потерпевшего, он оставил автомобиль без присмотра на полчаса, а по возвращению его не обнаружил.