В Гатчине у таксиста угнали Volkswagen Tiguan

Полиция расследует дело. Фото: Carsweek.ru
Полиция расследует дело. Фото: Carsweek.ru

В Гатчинском районе Ленобласти у таксиста угнали его единственное средство заработка — Volkswagen Tiguan.

Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне в субботу, 8 июня. По словам потерпевшего, инцидент произошел в Гатчине, у дома №12 по Ленинградскому шоссе. Мужчина оставил автомобиль без присмотра на полчаса, а по возвращению его не обнаружил.

По факту угона сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Кировском районе ночью насмерть сбили пешехода. Дорожно-транспортная авария произошла на пересечении улицы Зайцева и проспекта Стачек.

Таксист решил высадить пассажира в запущенном для остановки месте, на островке, и его сбили. Пассажир скончался на месте происшествия.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
Volkswagen Tiguan автоугон гатчина
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