В Кировском районе ночью насмерть сбили пешехода

Дорожно-транспортная авария произошла на пересечении улицы Зайцева и проспекта Стачек.

Виновник дорожной аварии, по словам очевидцев, скрылся с места происшествие. Ранее про аварию рассказа очевидцы в соцсети “ВКонтакте”. По словам свидетелей, дорожно-транспортная авария произошла между такси и обычным автомобилем.

Таксист решил высадить пассажира в запущенном для остановки месте, на островке, и его сбили. Пассажир скончался на месте происшествия.

“Виновник не тот, кто сбил, а таксист, который высадил клиента на островке. Таксист скрылся сразу же после ДТП”, — пишут в соцсети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дороге Жизни в машине, сбившей лося, пострадали пассажиры.