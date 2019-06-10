В Кировском районе ночью насмерть сбили пешехода

Пассажир скончался на месте происшествия. Фото: https://vk.com/spb_today
Пассажир скончался на месте происшествия. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортная авария произошла на пересечении улицы Зайцева и проспекта Стачек.

Виновник дорожной аварии, по словам очевидцев, скрылся с места происшествие. Ранее про аварию рассказа очевидцы в соцсети “ВКонтакте”. По словам свидетелей, дорожно-транспортная авария произошла между такси и обычным автомобилем.

Фото: https://vk.com/spb_today

Таксист решил высадить пассажира в запущенном для остановки месте, на островке, и его сбили. Пассажир скончался на месте происшествия.

“Виновник не тот, кто сбил, а таксист, который высадил клиента на островке. Таксист скрылся сразу же после ДТП”, — пишут в соцсети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дороге Жизни в машине, сбившей лося, пострадали пассажиры.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
кировский район происшествие
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