На Дороге Жизни в машине, сбившей лося, пострадали пассажиры

Скорость транспортного средства составляла 80 км/ч. Фото: https://vk.com/spb_today
Скорость транспортного средства составляла 80 км/ч. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортная авария произошла в районе деревни Проба.

Про аварию в социальной сети “ВКонтакте” сообщили очевидцы события. Дорожно-транспортная авария произошла в ночь с 7 на 8 июня. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло ив районе деревни Проба Всеволожского района Ленобласти.

Водитель машины столкнулся с лосем, который выбежал, вероятно, на дорогу. Сам водитель не пострадал, а вот пассажирам, находящимся в салоне, понадобилась госпитализация. Скорость транспортного средства составляла 80 км/ч.

“Два пассажира уехали на скорой, но травмы лёгкие, родились в рубашке, со слов водителя”, — сообщают в соцсети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МЧС потушили Toyotta Corolla на Пироговской набережной.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Всеволожский район дтп
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