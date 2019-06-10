На Дороге Жизни в машине, сбившей лося, пострадали пассажиры

Дорожно-транспортная авария произошла в районе деревни Проба.
Про аварию в социальной сети “ВКонтакте” сообщили очевидцы события. Дорожно-транспортная авария произошла в ночь с 7 на 8 июня. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло ив районе деревни Проба Всеволожского района Ленобласти.
Водитель машины столкнулся с лосем, который выбежал, вероятно, на дорогу. Сам водитель не пострадал, а вот пассажирам, находящимся в салоне, понадобилась госпитализация. Скорость транспортного средства составляла 80 км/ч.
“Два пассажира уехали на скорой, но травмы лёгкие, родились в рубашке, со слов водителя”, — сообщают в соцсети.
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