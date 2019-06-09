МЧС потушили Toyotta Corolla на Пироговской набережной

Автомобиль в Выборгском районе Петербурга гасили восемь человек.

В Санкт-Петербурге вечером в воскресенье 9 июня пожарные выехали по вызову в Выборгский район, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 9 июня. На улице Академика Лебедева (на пересечении с Пироговской наб.) горел автомобиль.

Сообщение о пожаре поступило в часть в 19:07. По прибытию на место спасатели Петербурга увидели, что у дома №6 горит Toyota Corolla. На тушение пожара ушло около получаса — в 19:47 с огнем было покончено.

В ГУ МЧС Санкт-Петербурга передают, что не получали информацию о пострадавших. Причины пожара не уточняются. Возгорание тушили два экипажа МЧС Санкт-Петербурга и восемь человек личного состава. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Видео: https://vk.com/spb_today

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