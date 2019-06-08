ТРК “Шкиперский молл” эвакуировали из-за протечки

Сейчас жители Васильевского острова ждут пока центр откроется, чтобы получить назад деньги. Фото: Google.Maps

Сейчас жители Васильевского острова ждут пока центр откроется, чтобы получить назад деньги. Фото: Google.Maps

Возможно, возникли проблемы с резервуарами противопожарной системы.

В субботу посетителей ТРК “Шкиперский молл” эвакуировали из-за протечки, сообщили посетители в группе “Живем на Васильевском” в социальной сети днем 8 июня.

Очевидцы сообщают, что вода полилась сверху на последнем этаже у туалетов кинотеатра около 15:00. Посетителей кинотеатра вывели из залов через 10 минут после начала сеанса — реклама перед фильмом еще не успела закончиться. Возможно, возникли проблемы с резервуарами воды противопожарной системы.

На место приехала аварийная бригада. Эвакуация прошла спокойно — вероятно, жители Санкт-Петербурга привыкли организованно покидать торговые центры по сигналу после анонимных писем о заложенных бомбах. Сейчас жители Васильевского острова ждут, пока ТРК откроют, чтобы получить деньги за билеты. На сайте ТРК и в группе в социальной сети нет информации о происшествии и эвакуации.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пару дней назад ТРК “Международный” эвакуировали.