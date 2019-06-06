В ТРК “Международный” проходит эвакуация

О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

По словам очевидцев события, на улицу сотрудников и посетителей торгово-развлекательного комплекса “Международный” начали эвакуировать около 16:05. Об этом сообщают в Telegram канала “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”.

Также известно, что эвакуация проходит из-за сработавшей в центре сигнализации пожарной безопасности.

Напомним, что комплекс расположен в доме 3 по улице Белы Куна во Фрунзенском районе Петербурга.

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