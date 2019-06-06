Охранник на Витебском вокзале избил женщину у неработающего турникета и теперь будет отбывать срок

Обычный конфликт, который мог закончиться мирным урегулированием, завершился в суде.

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Леонида Соколова, признанного виновным в совершении преступления. Об этом сообщает сегодня Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Конфликт на Витебском вокзале произошел в прошлом году. Подсудимый тогда являлся охранником ООО ЧОП “Тверская Академия Безопасности”. Конфликт завязался у турникета №4 и как сообщают в пресс-службе “действуя вопреки задачам своей деятельности, с целью подчеркнуть свой статус частного охранника и показать свое превосходство, подсудимый приблизился к вступившей с ним в словесный конфликт с женщиной”. Он нанес женщине удар резиново палкой в грудь. Потерпевшая получила повреждения, не причинившие вред ее здоровью.

Но не все так просто в этом деле. Охранники свою вину не признал, а потерпевший до удара слишком много казалось и вела она себя вызывающе. Так, оказалось, что турникет, через который она хотела пройти, не работал. Женщина требовала открыть его, но это не получилось сделать. Тогда охранник высвободил сумку потерпевшей, но ей показалось что сделал он это по злому. Она начала высказывать свое мнение. Охранник пошел за резиновой палкой для устрашения, женщина начала кричать «Ударь меня, ударь меня», шагнула ему навстречу и толкнула.

Охранник непроизвольно взмахнул палкой и нанес удар. Также потерпевшая отметила, если бы подсудимый извинился, то суда бы не было.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца.

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