В Невском районе полицейский пострадал, разнимая драку

Недавно, 1 июня, около 23:00 в отделение полиции по Невскому району Санкт-Петербурга поступило сообщение о конфликте.

В полицию обратились очевидцы, сообщив, что у дома 140 по проспекту Обуховской обороны происходит ссора. Сотрудники полиции откликнулись на обращение и незамедлительно выехали на место происшествия, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские приняли меры для пресечения нарушений, однако злоумышленники оказали активное сопротивление. В результате один из сотрудников полиции получил телесные повреждения от одного из четверых участников конфликта. Был вызван ещё один наряд полиции и злоумышленников удалось обезвредить.

Мужчины были задержаны. К троим из них предъявлены обвинения по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отношении 28-летнего нападавшего на полицейского возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция задержала подозреваемого в неудачном нападении на банк.