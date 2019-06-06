Полиция задержала подозреваемого в неудачном нападении на банк

Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

Подозреваемый совершил попытку разбойного нападения одну из финансовых организации города, однако был вынужден скрыться с места преступления с пустыми руками. Разбойника задержали через два дня после неудачного «налета».

Как ранее сообщала Gazeta.SPb, 3 июня в поселке Мурино неизвестный в маске, угрожая пистолетом, требовал у сотрудника финансового учреждения отдать ему все имеющиеся в офисе деньги, однако работник организации успел нажать тревожную кнопку и грабитель был вынужден скрыться ничего не похитив.

По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего жителя Мурино.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге за один день ограбили два салона сотовой связи. Примечательно, что грабителей интересовала только техника марки Apple.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
банк криминал ограбление
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