Полиция задержала подозреваемого в неудачном нападении на банк

Подозреваемый совершил попытку разбойного нападения одну из финансовых организации города, однако был вынужден скрыться с места преступления с пустыми руками. Разбойника задержали через два дня после неудачного «налета».

Как ранее сообщала Gazeta.SPb, 3 июня в поселке Мурино неизвестный в маске, угрожая пистолетом, требовал у сотрудника финансового учреждения отдать ему все имеющиеся в офисе деньги, однако работник организации успел нажать тревожную кнопку и грабитель был вынужден скрыться ничего не похитив.

По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего жителя Мурино.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге за один день ограбили два салона сотовой связи. Примечательно, что грабителей интересовала только техника марки Apple.