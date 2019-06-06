В Петербурге за день ограбили два салона сотовой связи

В Петербурге за один день ограбили два салона сотовой связи. Примечательно, что грабителей интересовала только техника марки Apple.

5 июня около 11:40 неизвестный злоумышленник разбил витрину в салоне сотовой связи на Балканской площади. С собой грабитель успел прихватить смартфон iPhone XS MAX.

В тот же день около 13 часов дня двое злоумышленников вошли в салон связи на проспекте Ветеранов. Разбив витрину, преступники забрали три iPhone и скрылись.

По словам свидетелей, на вид грабителям было около 30 лет. По факту происшествий возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге задержали подозреваемых в хищении иномарки в Московском районе. Похищенный автомобиль был также обнаружен и передан владельцу.