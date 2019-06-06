В Петербурге задержали подозреваемых в хищении иномарки в Московском районе

Все подозреваемые - молодые люди. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Все подозреваемые - молодые люди. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге по «горячим» следам задержаны подозреваемые в краже автомобиля

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в хищении иномарки в Московском районе. Участникам предполагаемой банды от 25 до 32 лет. Все они подозреваются в хищении автомобиля марки «Киа Спортейдж». Кража произошла по проспекту Космонавтов, 65, сообщает ГУ МВД Петербурга и Ленобласти.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). При задержании и обыске в доме задержанных были изъяты: скрутки замков зажигания автомобилей, блоки управления двигателей от автомобилей, использовавшиеся для совершения хищений и мобильные телефоны.

Похищенный автомобиль был также обнаружен и передан владельцу.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, которые помогут определить другие противоправные действия подозреваемых угонщиков.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.