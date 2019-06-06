В Петербурге стартовал ПМЭФ-2019

Бизнесмены приедут на ПМЭФ со всего мира. Фото: pixabay

Бизнесмены приедут на ПМЭФ со всего мира. Фото: pixabay

На торжественном открытии международного экономического форума с приветственным словом выступит глава Петербурга Александр Беглов.

В четверг, 6 июня дан старт ПМЭФ-2019. На ПМЭФ бизнесмены и экономисты будут «формировать повестку устойчивого развития» на протяжении трех дней. Также на мероприятии обсудят климатические и экологические вопросы, увеличивающиеся социальное неравенство, и инновационные технологии. Самое главное, что предстоит обсудить на форуме – экономика Российской Федерации и глобальная экономика.

Форум откроет двери для своих первых гостей уже в 9:00 утра. Мероприятия до 19:00. За это время состоятся публичные слушания по тем или иным вопросам, совещания, встречи предпринимателей определенных отраслей и др.

Сообщается, что торжественное открытие международного события состоится в 13 часов дня. Именно там гостей поприветствует глава Северной столицы Александр Беглов.

Известно, что событие также посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге ночной пожар уничтожил целый дом дотла.