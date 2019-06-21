Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг

Беженцев приговорили к выдворению Фото: ПУ ФСБ
Беженцев приговорили к выдворению Фото: ПУ ФСБ

Студентов задержали на автовокзале с надувной лодкой и мотором к ней.

Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.

Фото: ПУ ФСБ

У мужчин имелись с собой надувная лодка и мотор к ней, плюс объемный багаж. Это и их арабская внешность привлекли внимание пограничников. Выяснилось, что они попали в Россию через Москву по учебным визам: один поступил в ВУЗ в Тамбове, а другой в Челябинске.

Фото: ПУ ФСБ

Молодые люди признали, что собирались бежать в Финляндию. Выборгский городской суд решил, что беженцев надо выдворить с территории Российской Федерации со штрафом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что иранцы бегут из Петербурга и Москвы в Финляндию.

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