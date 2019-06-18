Иранцы пытаются сбежать в Финляндию через Петербург и Москву

Незаконный мигрант вез беженцев к Торфяновке на такси, когда их поймали.

Пограничники поймали двух иранцев, которые пытались незаконно попасть в ЕС через российско-финскую границу, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти 18 июня. Мужчины хотели на машине попасть в Финляндию через Торфяновку.

Сотрудники ПУ ФСБ выяснили, что иранцы (одному 29 лет, другому 34 года) прилетели в Петербург в начале июня по однократной туристической визе. Две недели назад их уже поймали: тогда они отказались от преступления и уехали в Петербург. Сейчас кроме них задержали и водителя такси, который взялся их довезти: он является гражданином одного из сопредельных государств и находится на территории Петербурга незаконно.

В ПУ ФСБ рассказали, что 16 июня им удалось задержать двух иранцев, которые хотели попасть в Финляндию через леса. Они прилетели в Россию через Внуково (аэропорт Москвы), их пригласило российское юрлицо. Когда их поймали, они добровольно решили вернуться в Москву, а оттуда вылететь в Иран.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что случаи пересечения границы беженцами участились.