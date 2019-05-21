Иранцы лезут через российско-финскую границу

С начала года пограничники ловили иностранцев с приглашениями от компаний Петербурга и Москвы более 45 раз.

Иностранцы рвутся в Россию, сообщили Gazeta.SPb в пограничном управлении ФСБ по Петербурга и области 21 мая. Число попыток незаконно пересечь границу с апреля выросло в 5-7 раз по сравнению с периодом от января до апреля.

Пограничники ловят граждан Индии, Бангладеш, Афганистана, Судана, Сенегала, Нигерии и других стран. Особенно в управлении ФСБ отметили стремление иранцев попасть в Россию через финскую границу. Иностранцы готовятся творчески: изучают схему охраны границы по фильмам (как документальным, так и художественным), закупают инструменты, карты местности (бумажные!) и теплые вещи.

При этом всех задержанных с начала 2019 года иранцев (таких случаев было более 45) приглашали в Россию компании из Петербурга и Москва, сообщили в управлении ФСБ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге выросла заболеваемость корью — и везут ее именно из-за рубежа.