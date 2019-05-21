Заболеваемость корью в Петербурге выросла в восемь раз: ее везут из заграницы

За пять месяцев 2019 года в Петербурге заболело корью почти 60 человек. Фото: pixabay.com

За пять месяцев 2019 года в Петербурге заболело корью почти 60 человек. Фото: pixabay.com

Заболеваемость корью в Петербурге в 2019 году выросла в восемь раз. Врачи считают, что прививаться нужно обязательно — это избавит от осложнений и снизит вероятность смерти.

Заболеваемость корью в Петербурге растёт

По последним данным Роспотребнадзора по Петербургу, всего с января по середину мая 2019 года в городе корью заболело 55 человек, 15 из них дети. За весь 2018 год было выявлено меньше случаев заболеваний корью (всего 54), чем за эти 4,5 месяца.

«Заболеваемость корью в Петербурге за полгода выросла в восемь раз», – отмечала вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в начале мая.

В Роспотребнадзоре пояснили, что корь в основном привозят с Украины, Таджикистана, Китая и Таиланда. Заражение происходит при воздушно-капельном контакте.

Жители Петербурга обсуждают врачей и прививки

На интернет-сервисе «Яндекс. Район» петербуржцы размышляют, нужно ли прививаться от кори. Житель Красногвардейского района Петербурга рассказывает, что по домам «ходят врачи» и предлагают привиться от кори. В поликлинике, по словам рассказчика, эту информацию подтверждают. Кто-то из пользователей отмечает, что это связано, скорее всего, с тем, что рядом очаг инфекции. Другие пишут, что лучше подстраховаться и привиться в любом случае.

Эксперты за вакцинацию

Вакцинация от кори необходима, пояснил Gazeta.SPb кандидат медицинских наук, исполнительный директор Союза медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Александр Шабалов. «От кори безусловно нужно прививаться, – считает он, – но если все же произошло заражение, надо обеспечить в первую очередь изоляцию больного».

При развитии болезни и даже после её лечения корь опасна осложнениями, в частности, на внутренние органы, не исключен и риск коревого энцефалита, отметил Александр Шабалов. Поэтому лучше привиться заранее — это снизит риск заражения, поскольку прививка сформирует иммунитет.

Врач-инфекционист и педиатр Ирина Фридман также считает, что от кори нужно прививаться. Это стоит делать по двум причинам, считает она: «Во-первых, чем больше прослойка не привитого населения, тем больше очаг распространения инфекции и, во-вторых, привитый человек тоже может заболеть, но в большинстве случаев переносит болезнь без осложнений и в этом случае корь не приводит к летальному исходу»

Кто и где может привиться от кори

Сейчас в Петербурге идет «подчищающая иммунизация» против вируса кори, пишет «Доктор Питер» со ссылкой на городской Роспотребнадзор. С начала 2019 года, отмечают в ведомстве, привито уже более 17 тыс. человек (это почти 50% от запланированного количества), в том числе 3050 детей.

В надзорном ведомстве уточняют, что в основном медики работают с родителями, которые ранее отказались делать прививки детям и с горожанами 18-35 лет, если они не прививались в детстве. Также медики обращают внимание на «группы риска» в возрасте до 55 лет – работники социальной сферы, общепита, коммунальных служб.

Бесплатно пройти вакцинацию против кори можно в районной поликлинике по месту жительства, сообщает городская администрация. Для этого нужно в рабочие дни обратиться в регистратуру с полисом ОМС и паспортом, получить карточку и направление к врачу-терапевту для осмотра перед прививкой. Также привиться можно в частных клиниках — стоимость вакцины от 180 рублей.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности — до 90%. Для него характерны высокая температура (до 40,5 °C), воспаление слизистых оболочек рта и дыхательных путей, конъюнктивит и высыпания на кожных покровах. Начинается корь с резкого подъема температуры, сухого кашля и насморка, головной боли, отека век, появляются высыпания. Болезнь, по данным ВОЗ, является одной из основных причин детской смертности. Если течение кори не осложнено, её можно лечить дома — антибиотики используются при развитии осложнений и чаще в стационарных условиях.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что больше всего очагов возникновения кори во Фрунзенском районе Петербурга и Красном селе.