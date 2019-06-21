Петербуржцы выкладывают фото с ливнем

Они радуются долгожданному дождю, после которого всем наконец перестало быть жарко и душно.

Дождь пошел в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сегодня вечером, 21 июня. Сильный ливень постепенно утих ближе к ночи – несколько часов его сопровождали гром и молния. Дождем петербуржцев сложно удивить или напугать, но на этой неделе он был всем необходим – жара замучила горожан, непривыкших к высоким температурам.

Многие отмечают, что любят, как город выглядит во время и после дождя. Некоторые также поделились фотографиями с радугой, подчеркнув, что ничего хорошего не бывает без плохого.

Напоминаем, что потоки воды стали препятствием для некоторых автолюбителей – в такую погоду лучше всего остаться дома и провести время в кругу семьи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге гроза задерживает посадку самолетов. Около 10 бортов кружат над Пулково, ожидая своей очереди на посадку.