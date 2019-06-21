В Петербурге гроза задерживает посадку самолетов

Около 10 бортов ожидают в очереди.

Об этом стало известно сегодня вечером, 21 июня, благодаря сервису Flightradar. Судя по данным сайта, как минимум 10 самолет летают над Санкт-Петербургом, так как не могут приземлиться – им мешают неблагоприятные погодные условия в виде грозы. Один за одним они все-таки садятся в Пулково, но на посадку всех уйдет немало времени.

Напоминаем, что всю неделю в Санкт-Петербурге была солнечная температура – сегодня ближе к вечеру пошел сильный дождь. Он застал врасплох не только пешеходов, но и автолюбителей, которые с трудом передвигаются по затопленным дорогам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что самолет из Санкт-Петербурга в Калининград летит обратно из-за грозы. Лайнер пытался сесть, но что-то пошло не так. Скорее всего, всему виной также стали неподходящие погодные условия. Сейчас непогода бушует в Северной столице – будут ли отменены вылеты, непонятно.