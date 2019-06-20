Самолет из Петербурга в Калининград летит обратно из-за грозы

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сегодня по разным причинам было отменено и перенесено около 20 рейсов.

Об этом стало известно сегодня вечером, 20 июня. Обо всем рассказали читатели «Фонтанки», которые услышали о «прекращении захода» при прослушивании радиочастоты калининградского аэропорта. Уточняется, что пилоты заявили, что «уходят на запасной Санки-Петербург», так как не смогли приземлиться в аэропорту Калининграда. Самолёт Airbus A319 уже летит в Северную столицу – как долго пассажирам придется ждать, непонятно.

Судя по информации трекера Flightradar24, лайнер пытался сесть, но что-то пошло не так. Скорее всего, всему виной неподходящие погодные условия – сейчас в Калининграде наблюдается грозовая облачность.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы не могут вылететь в Турцию из-за сбоев в расписании. В Пулково ожидают 400 пассажиров, которые мечтают поскорее оказаться в Анталье.

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Самолет из Петербурга в Калининград летит обратно из-за грозы
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