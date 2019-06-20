Петербуржцы не могут вылететь в Турцию из-за сбоев в расписании

В Пулково ожидают 400 пассажиров, которые мечтают поскорее оказаться в Анталье.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем сообщается в Telegram-канале «Аварийный Петербург». Самолет из Санкт-Петербурга в Турцию должен был вылететь еще днем, если бы не сбои в расписании. Они связаны с инцидентом в Симферополе – лайнер, который должен был лететь из Крыма в Северную столицу, оказался неисправным и остался в пункте отправки. Специалисты обнаружили проблемы с закрылками. Технические неполадки подпортили настроение людям – им оказалось не на чем лететь в Анталью.

Сейчас в Санкт-Петербург направляется пустой борт из Москвы – он приземлится в городе примерно в 11 часов вечера. В Пулково обещают, что самолет должен будет вылететь в 00:45 21 июня. Пока что петербуржцам приходится ждать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Пулково задерживается вылет 15 рейсов.