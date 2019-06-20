В Пулково задерживается вылет 15 рейсов

В аэропорту Пулково сегодня, 20 июня, не могут вылететь и совершить посадку около 15 рейсов. В пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы» заявили, что задержки не связаны с работой аэропорта.
В аэропорту Пулково не может приземлиться рейс Y7 1062 авиакомпании NordStar Airlines, вылет перенесли почти на четыре часа, и рейс U6 037 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен направиться в Калининград.
Еще два самолета «Уральских авиалиний» не может вылететь из Петербурга в Тбилиси и в Екатеринбург.
Помимо этого, с трехчасовой задержкой вылетит в Сыктвкар рейс авиакомпании «Смартавиа». Также с опозданием вылетят рейсы в Новосибирск и Москву авиакомпании S7.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что задержка рейса авиакомпании iFly из Пулково в Анталью привела к сбою расписания.