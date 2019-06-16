Задержка рейса авиакомпании iFly из Пулково в Анталью привела к сбою расписания

Задержка произошла из-за того, что борт не вылетел из Антальи. Фото: https://pixabay.com

Задержка произошла из-за того, что борт не вылетел из Антальи. Фото: https://pixabay.com

Пассажиры, которые воспользовались услугами авиаперевозчика, должны быть готовы к “плавающему” графику.

Сбой изначально произошел из-за рейса, который несколько дней назад должен был вылететь из Петербурга в Турцию. Тогда вылет был задержан больше, чем на 10 часов. Сегодня, согласно сервису “Онлайн табло Пулково” рейс из Пулково в Анталью, намеченный на 13:50 отложен до 21:10.

Задержка произошла из-за того, что борт не вылетел из Антальи. Там пассажиры также ожидают вылета.

Самолет, которого ждут в Турции и Петербурге, совершает сложную логистику и только утром сегодня вылетел из Москвы в Анталью. Авиалайнер с бортовым номером EI-GCU должен был вылететь из Москвы в 02:50, но произошло это только в 11:05.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Уральские авиалинии” задержали три вылета из Пулково за день.