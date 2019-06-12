“Уральские авиалинии” задержали три вылета из Пулково за день

Пассажирам пришлось ждать рейс до Барселоны 8 лишних часов.

Самолеты “Уральских авиалиний” вылетели в Израиль и Барселону с крупной задержкой. Еще один рейс в Душанбе авиакомпании задерживают как минимум на 2 часа, следует из данных табло аэропорта Пулково Санкт-Петербурга в День России 12 июня.

Согласно табло, рейс до Барселоны был намечен на 8:35, но в итоге пассажиры отправились в Испанию только в 16:22. Самолеты в Екатеринбург и Калининград вылетели строго по графику, а вот рейс до Тель-авива пришлось задержать до 16:06 на час. С полетом до Москвы проблем быть не должно, а вот рейс в Душанбе задержали.

Не только у “Уральских авиалиний” сегодня возникли проблемы: судя по табло, задержан рейс “России” до Омска и полет в Амстердам от KLM.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пулково Санкт-Петербурга открылись рейсы в Куньмин из Китая.