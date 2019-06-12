Открылись рейсы из Пулково в китайский Куньмин

Экипаж первого рейса из Куньмина в Пулково встретили цветами. Фото: Пресс-служба Пулково
Экипаж первого рейса из Куньмина в Пулково встретили цветами. Фото: Пресс-служба Пулково

Со среды, 12 июня, авиакомпания Lucky Air запускает новые прямые регулярные рейсы, соединяющие Санкт-Петербург и Куньмин.

Как стало известно Gazeta.SPb, самолеты будут летать три раза в неделю до 25 октября этого года. Из Куньмина в Северную столицу пассажиры смогут отправиться во вторник, четверг и субботу. Обратный самолет отходит по средам, пятницам и воскресеньям, сообщили в Пулково.

Куньмин является столицей юго-западной провинции Юньнань в Китайской Народной Республике, расположен на границе с Мьянмой, Вьетнамом и Лаосом. Юньнань признан один из самых этнически разнообразных регионов по всему миру, так как там проживает несколько десятков представителей различных народностей.

По данным Пулково за прошедшие месяцы текущего года, пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Китаем увеличился на 73% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что названа стоимость проезда по М-11 с учетом траты на бензин.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
аэропорт пулково Китай Куньмин
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Открылись рейсы из Пулково в китайский Куньмин
Названа стоимость проезда по М-11 с учетом траты на бензин
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