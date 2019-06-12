Названа стоимость проезда по М-11 с учетом траты на бензин

Открыта новая трасса М-11, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург. Стоимость проезда по новой трассе составляет 2 тысяч рублей без учета бензина.

Отмечается, что не в пиковые периоды, а также при использовании транспондера стоимость будет ниже.

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что водители легковушек отдадут за проезд по М-11 от 3 тысяч рублей до 3,5 тысяч рублей, учитывая стоимость бензина, передает ТАСС.

Кроме того, Иванов отметил, что из Москвы до Санкт-Петербурга водители легковых автомобилей смогут добраться по новой трассе примерно за шесть часов.

Позже в государственной компании «Автодор» подтвердили рассчеты Иванова.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов и Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с праздником.