Беглов и Макаров подзравили петербуржцев с праздником

Сегодня, 12 июня, в стране отмечается праздник — День России. В связи с этим первые лица города принесли поздравления.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым обратились к жителям города.

Они отметили, что со времен принятия Декларации о государственной независимости РФ, Санкт-Петербург проявляет себя как один из городов-лидеров. Северная столица является крупным инновационным, научно-образовательным и деловым центром.

В поздравлении подчеркивается, что успех достигается исключительно общим трудом, а гарантом его является сплоченность и любовь к Родине.

Беглов и Макаров пожелали жителям Санкт-Петербурга мира, счастья, уверенности в завтрашнем дне и свершений во благо города и страны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в районных подразделениях УМВД Петербурга и Ленобласти назначены новые руководители.