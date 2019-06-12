В районных подразделениях УМВД Петербурга и Ленобласти назначены новые руководители

Роман Плугин лично представил коллег коллективу. Фото: https://78.мвд.рф
Роман Плугин лично представил коллег коллективу. Фото: https://78.мвд.рф

Во вторник, 11 июня, начальник ГУ МВД России генерал-майор Роман Плугин лично представил новых сотрудников коллективу. Они прибыли из Москвы.

Новые начальники подразделений поставлены в управление МВД России по Центральному району Санкт-Петербурга и по Всеволожскому району Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге новым сотрудником МВД по Центральному району был назначен полковник полиции Дмитрий Веселов. Прежде он работал на должности руководителя ОМВД по Даниловском районе в Москве.

В Ленинградской области во Всеволожском районе подразделение УМВД РФ возглавит полковник полиции Анатолий Иоган. Ранее он служил на должности начальника ОМВД России по району Восточное Бирюлево в Москве.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские специалисты рассказали подробнее о найденном в Новосибирске трамвае.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начальник роман плугин
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