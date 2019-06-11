Петербургские специалисты рассказали подробнее о найденном в Новосибирске трамвае

Трамвай сделали на Путиловском заводе (теперь Кировский). Фото: Baltphoto, Андрей Пронин
Трамвай сделали на Путиловском заводе (теперь Кировский). Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Они уверены, что это последний трамвай, выпущенный до войны в Ленинграде.

Эксперты прокомментировали необычную находку, которую сделали в Новосибирске. Машина, которую. обнаружил житель Новосибирска, является последним экземпляром уникальной модели. Его производили на заводе «Красный Путиловец», который теперь называется Кировский завод. В «Горэлектротрансе» сообщили, что были уверены, что эти трамвае не сохранились.

Такой общественный транспорт был в новинку для жителей города на Неве – он отличался от более ранних моделей своей износостойкостью и вместимостью.

Напоминаем, что мужчина обнаружил трамвай на территории завода в Новосибирске.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что столетний трамвай из Новосибирска обновят в Санкт-Петербурге. Пока неясно, как трамвай вернут в Петербург. Администрация завода, на чьей территории нашли редкий вагон, не против отдать трамвай даром.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
новосибирск трамвай
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ангар в Металлострое потушили спустя четыре часа
WhatsApp будет судиться с пользователями
Петербургские специалисты рассказали подробнее о найденном в Новосибирске трамвае
Сборная России выиграла команду Кипра в матче отбора на Евро-2020
В пожаре в комнате полиции на «Ладожской» винят задержанного
В Финском заливе ищут тело иностранца
Полтавченко и Макаров сыграли в баскетбол против волонтеров
Huawei создал собственную OC и выпустил новый смартфоны