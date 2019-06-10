Столетний трамвай из Новосибирска обновят в Петербурге

Сейчас вагон используют как сарай на территории завода, но он мог бы стоять в музее.

Житель Новосибирска нашел на зоне отдыха у завода старинный трамвай. Сейчас его используют как сарай, но теперь находку хотят отправить в Петербург на восстановление, сообщает NGS.ru.

Экс-работник “Горэлектротранспорта” решил, что трамвай похож на те, что выпускали еще до войны. Он выяснил, что вагон сделали на Путиловском заводе (сейчас Кировский завод Санкт-Петербурга), а в Новосибирск попал уже после ВОВ.

К вагону проявили интерес в музее городского электротранспорта Петербурга. Пока неясно, как трамвай вернут в Петербург. Администрация завода, на чьей территории нашли редкий вагон, не против отдать трамвай даром.

Трамваи в Санкт-Петербурге начали ходить в 1907 году. К 1980-ым трамвайная сеть в Петербурга стала крупнейшей в мире, но затем часть путей демонтировали.

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