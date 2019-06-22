Ученые выяснили, сколько должно быть денег в кошельке, чтобы его вернули

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Результаты эксперимента оказались неожиданными.

Результатами наблюдений поделились ученые из Швейцарии и США. Они отследили реакцию на найденные кошельки в 40 странах и 355 городах. Всего волонтеры «потеряли» около 17 тысяч портмоне, в каждом из которых лежала определенная сумма денег. Их оставляли в банках, полицейских участках и прочих людных местах, говорится в журнале Science.

Выяснилось, что чаще всего люди решали вернуть находку, если в кошельке лежало много денег. Примерно половина людей стремилась связаться с владельцем портмоне, если в нем лежала сумма до 13 евро. 72% участников эксперимента звонили, если сумма была менее 100 долларов. Портмоне, в которых денег не было, возвращали лишь в 40% случаев.

Эксперты считают, что люди на самом деле не хотят чувствовать себя ворами, поэтому ищут способ вернуть находку владельцу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые назвали предел выносливости для спортсменов и беременных женщин.

ученые эксперимент
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выяснили, сколько должно быть денег в кошельке, чтобы его вернули
Эксперты составили список самых надежных автомобилей
Ученые: можно есть мороженое и умнеть
Ерохин получил травму во время матча с «Ваккером»
Роскомнадзор объяснил появление нецензурной брани в Twitter-аккаунте ведомства
США внесли в черный список сразу пять китайских компаний
Петербуржец смог сдать три экзамена на максимальные баллы
Кот из «Лахта-центра» успешно перенес переливание крови