Ученые назвали предел выносливости для спортсменов и беременных женщин

Исследователи нашли момент, в котором энергия кончается и начинает страдать организм.

Ученые попытались выяснить пределы выносливости человека и проанализировали, как физические нагрузки сказываются на спортсменах, сообщает Telegraph. Одним из интересных результатов стал вывод, что беременные женщины относятся к числу наиболее выносливых среди всего населения планеты.

Эксперты оценили состояние велогонщиков “Тур де Франс”, бегунов на дистанции в 3000 миль в начале и конце дистанции. В какой-то момент у человека заканчивается энергия — тогда организм начинает использовать собственные ресурсы. Ученые обозначили “переломный момент” на отметке примерно в 2,5 BMR показателя расхода энергии у профессиональных спортсменов.

Исследователи из американского ВУЗа Дьюка выяснили, что устойчивый расход энергии у беременных женщин составляет 2,2 BMR — немного ниже чем у спортсменов.

Одной из самых известных дистанций на выносливость среди бегунов считается Марафон — хотя его длина составляет всего 42 км. По легенде, греческий гонец пробежал от Марафона до Афин не останавливаясь, объявил о победе греков над персами и умер от разрыва сердца.

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