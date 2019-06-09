Рыба-гроб задерживает дыхание под водой

Морское животное экономит энергию и устрашает врагов.

Ученые нашли рыбу, которая задерживает дыхание под водой на несколько минут, сообщает Journal of Fish Biology. Речь идет о виде Chaunax endeavouri, известном как рыба-гроб.

Обычно рыбы втягивают воду, насыщенную кислородом, пропускают ее через жабры и выпускают наружу. Рыба-гроб втягивает воду и несколько минут ее держит.

Видео: Science Magazine

Ученые следили за особями в Атлантическом и Тихом океанах. На протяжении нескольких минут рыбы не делали ни вдохов, ни выдохов. Когда они наконец выдыхают, объем тела сокращается на треть. Исследователи предполагают, что рыба-гроб таким образом экономит энергию. Кроме этого, раздутая рыба выглядит опаснее.

Рыба-гроб достигает в длину 22 см. Обитает, главным образом, на юго-западе Тихого океана на дне.

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