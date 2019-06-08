Леворукие пингвины лучше дерутся

Ученые пытались выяснить, характерна ли для пингвинов латеральность.

Ученые пытались выяснить, бывают ли пингвины “правшами” или “левшами”, следует из статьи в журнале PeerJ. Латеральность пингвинов — ассиметрию правой и левой стороны тела — хотели определить по походке, плаванию и манере драться.

У некоторых видов животных латеральность прямо сказывается на выживании: фазаны с доминирующей лапой живут меньше, чем те, у которых такой лапы нет. Ученые изучили группу в 300 магеллановых пингвинов на полуострове Пунта Томбо.

Тесты на походку не показали наличие латеральности — а вот при плавании 60% особей сильнее работают либо правым, либо левым плавником. Изучение ранений животных показало, что кровь и раны появляются чаще на правой стороне. Ученые считают, что при драках пингвины с доминирующим левым глазом планируют атаку с левой стороны и бьют в правую — то есть у левшей драться получается лучше.

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