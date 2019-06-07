Организмы перешли к сексу и размножению половым путём для защиты от рака

По мнению ученых организмы на Земле перешли к половому размножению для защиты от раковых клеток. До этого думали, что секс нужен только, чтобы оградить вид от вирусов.

В журнале PLoS Biology ученые из Франции опубликовали теорию, которая объясняет, почему организмы прибегают к половому размножению из раза в раз. По мнению ученых организмы разделились по половому признаку из-за раковых клеток, которые могут плодиться, не отторгаясь иммунной системой.

Известно, что сейчас в мире «заразный» рак есть только у собак, тасманских дьяволов и двустворчатых моллюсков. Эксперты считают, что рак распространяется у тасманских дъяволов, например, потому что их генетическое разнообразие считается критически низким. Именно это давало раковым клеткам шанс на быстрое приспособление в новом организме.

Так, ученые пришли к выводу о том, что размножение половым путем из-за обмена генами и, соответственно, сопутствующего генного разнообразия, позволяет снизить «заразность» раковых клеток между представителями одного вида.

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