Молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово

Тучи над Санкт-Петербургом и Ленобластью обернулись трагедией для приезжего из Средней Азии.

Происшествие случилось в населенном пункте Новогорелово в Ленинградской области. Молодой человек 24 лет, приезжий в Российскую Федерацию на заработки, получил удар молнией.

Все случилось, когда гастарбайтер трудился на строительном объекте. В пятницу, 7 июня около шести часов вечера на улице Современников стихия настигла молодого человека.

Известно, что молнии сегодня несколько раз ударили на юго-западе Северной столицы, а также в Ломоносовском и Волосовском районах Ленинградской области.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Колпинском шоссе жертвами автомобильного ЧП стали десятки куриц. Они также пострадали из-за природной стихии. Однако, в этом случае речь идет не о молнии, а о жаре и граде.