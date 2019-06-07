На Колпинском шоссе жертвами автомобильного ЧП стали десятки куриц

Автомобилист, перевозивший животных на ферму, обнаружил поломку машины. Курицы долго находились на жаре в тесных клетках.

Происшествие с водителем произошло на Колпинском шоссе у дома №135. Он перевозил груз — птиц в пятницу, 7 июня. Однако всех куриц пришлось «высадить» на улицу. Дело в том, что автомобиль, на котором их перевозили, поломался, и курицам пришлось длительное время ждать продолжение поездки.

В социальной сети ВКонтакте в паблике «ДТП И ЧП Санкт-Петербург» очевидец написал, что в грузовике, скорее всего, оборвало ремень ГРМ.

— Курицы не доехали до фермы, скорее всего, все помрут», — также поделился своими мыслями о произошедшем очевидец.

Отметим, что в последние дни в Петербурге стоит аномальная жара, о чем неоднократно сообщали в местном МЧС. Курицы в момент поломки транспорта находились в тесных клетках, что лишь ухудшало ситуацию с большой температурой воздуха.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин рассказал о невероятных масштабах кризиса мировой экономики.