Путин рассказал о невероятных масштабах кризиса мировой экономики

Он назвал ее рост лишь формальностью.

С таким заявлением президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Рост мировой экономики есть, но существующая модель международных экономических отношения в кризисе, уверен глава России. Он также отметил, что рост в последнее время составлять чуть больше трех процентов.

Путин также убежден, что проблем с каждым годом становится только больше.

«Доминирующая модель развития основанная на западной либеральной традиции, назовем ее условно евроантлантической стала претендовать не просто на глобальную, а на универсальную роль»,

— рассказал президент.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов заявил, что Путин принял решение о строительстве парка вместо судебного квартала. Президента об общественном пространстве попросили местные жители, которые считают, что судебный квартал не вписался бы в архитектуру.