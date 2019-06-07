Беглов заявил, что Путин принял решение о строительстве парка вместо судебного квартала

Врио губернатора прислушался к президенту, который родился в Санкт-Петербурге.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. О причинах решения врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал во время дискуссии в рамках ПМЭФ. Он отметил, что парк вместо судебного квартала захотел президент России Владимир Путин. Дело в том, что общественное пространство попросили у главы государства петербуржцы, а он не смог отказать, передает «Фонтанка».

«Владимир Владимирович на основании этих обращений приехал на строительную площадку и сказал, что это действительно центр нашего города и что, конечно, нужно делать здесь парк»,

– рассказал Александр Беглов. Горожане также отмечали, что судебный кварта не вписывается в архитектурный ансамбль района.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов предложил петербуржцам самим выбрать название для Арт-парка.