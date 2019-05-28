Беглов предложил петербуржцам самим выбрать название для Арт-парка

Фото: Официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга
Фото: Официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга

Глава города на Неве Александр Беглов хочет, чтобы местные жители сами выбрали название парка на набережной Малой Невы.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном 28 мая заявил, что название для «зеленого островка», который откроют вместо Судебного квартала, нужно выбрать, как можно скорее.

Помимо выбора названия Беглов предоставил жителям Северной столицы самим определить, что и как будет обустроено в новом парке. Отмечается, что чиновники уже опрашивают общественность по этому поводу. Так, например, в соцсетях скоро стартует онлайн-голосование по данному вопросу.

Политолог и знаток слова Юрий Светов полностью поддержал инициативу главы города.

— Здесь все жизненно: должен вырасти новый парк, который станет для людей еще одним привычным местом, — прокомментировал Светов. Он также дал совет запустить голосование по выбору названия для Арт-парка в интернете.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по указу Беглова в ЖК «Царская столица» летом откроются три медицинских учреждения.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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Беглов предложил петербуржцам самим выбрать название для Арт-парка
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