По указу Беглова в ЖК «Царская столица» летом откроются три медицинских учреждения

В этом году построят не менее 23 медучреждений. Фото: pixabay

В этом году построят не менее 23 медучреждений. Фото: pixabay

Глава города Александр Беглов дал указание построить в новом жилом комплексе на Кременчугской улице в Центральном районе медицинская учреждения шаговой доступности.

В «Царской столице» завершаются отделочные работы по открытию офиса врача общей практики, отделения неотложной помощи и детского поликлинического отделения. Представители администрации Центрального района, Комитета по здравоохранению и журналисты отправились проверить готовность работ.

У врача общей практики можно будет получить первичную медицинскую помощь и сдать анализы. Отмечается, что офис рассчитан на 100 человек за 12-часовую смену.

Отделение неотложной помощи в стационарной и выездной форме рассчитано на то, что одна выездная бригада и одна стационарная будут реагировать на 20-25 обращений за смену. В начале лета будут переданы документы для лицензирования детского поликлинического отделения.

Сообщается, что в 2019 году в Петербурге откроются не менее 23 медицинских учреждений. Они строятся на средства федерального бюджета — 858 млн, а также на средства бюджета города — более 200 млн рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге хотели отремонтировать школу в Калининском районе на 1,8 млн рублей незаконно.