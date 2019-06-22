Московский район отпразднует 100-летний юбилей с размахом

Московский район Петербурга отпразднует свое 100 – летие с размахом. В честь круглой даты в воскресенье, 23 июня, на Московском проспекте пройдет фестиваль с оперными певцами, артистами цирка, художниками и музыкантами.

Торжественная часть празднеств начнется в 15:00

На Московском проспекте, 27, жители и гости города смогут посетить «Ассамблею искусств», на которой солисты петербургских театров будут петь мировые хиты вместе со всеми желающими.

Неподалеку на Московской площади развернется «Стрит-арт» площадка. На ней молодые художники в реальном времени будут рисовать огромное полотно, посвященное 100 – летию района.

Любителей циркового мастерства на Московском проспекте, 222, будут ждать артисты цирка Чинизелли. Также в программе торжеств предусмотрены мастер-классы по латиноамериканским танцам и прочее.

Закончится программа в 19:00 концертом «Музыка у фонтанов», в котором примет участие знаменитый композитор Эдвин Мартон, после чего над проспектом прогремит красочный праздничный салют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге открылся фестиваль «Пионы Северной столицы».