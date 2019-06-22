В Петербурге открылся фестиваль «Пионы Северной столицы»

В Ботаническом саду Петербурга начала работу традиционная цветочная выставка «Пионы Северной столицы», которая собрала на своих полях более трёхсот сортов пионов, выращенных в непростых климатических условиях Северной столицы и Ленобласти.

Мероприятие будет проходить 22-25 июня и 27-30 июня (26 число – выходной), с 11:00 до 17:00.

В эти дни жителям и гостям города представится возможность пообщаться с коллекционерами цветов, обменяться знаниями, а также обменяться саженцами цветов.

Отмечается, что в фестивальные выходные (22 и 23 июня) вход в сад будет осуществляться только по единому фестивальному билету. Полная цена билета составит 350 рублей, детская – 150 рублей. Во вторник и четверг для пенсионеров предоставляются льготы—билет будет стоить в 100 рублей.

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