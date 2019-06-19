Санкт-Петербург зажигает огни «Парада звезд 80-х»

Внимание! 1 ноября в ДК имени Ленсовета состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». По словам музыкальных критиков, это единственный проект на просторах бывшего СССР, участники которого являются солистами (именно солистами, а не клавишниками и гитаристами) настоящих («золотых») составов ретро-коллективов! Причем все солисты поют только в живую! К сожалению, нет в России больше аналогичных проектов! Лучшие из лучших работают с нами!

В концерте примут участие: легенда, любимец миллионов, Заслуженный артист России, Сергей Беликов (экс-солист ансамблей «Аракс», «Самоцветы»), экс-солист ВИА «Пламя», «Самоцветы» Юрий Петерсон, экс-солист ВИА «Песняры», Заслуженный артист Беларуссии Анатолий Кашепаров, экс-солист ВИА «Веселые ребята» и солист ВИА «Аракс» Анатолий Алешин, экс-солист ВИА «Синяя птица» Евгений Войнов, экс-солист ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары», Заслуженный артист России Игорь Офицеров, экс-солист ансамбля «Песняры» под управлением Л. Борткевича Михаил Долотов.

Прозвучат лучшие хиты всех времен и народов: «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник», “Мой адрес — Советский Союз”, «Все, что в жизни есть у меня», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Снег кружится», «На дальней станции сойду», “Вологда”, “Беловежская пуща”, «Березовый сок», «Мечта сбывается», «Броядячие артисты», «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются», «Я вспоминаю», «Анастасия», “Кто тебе сказал”, “Листья закружат”, «Льет ли теплый дождь», «Эти глаза напротив», «Птица счастья», «О море, море..» (Синяя вечность), «Ноктюрн», «Листья желтые», «Облака в реке» и многие другие.

Одним словом, 1 ноября Вас ждет сказка! Волшебная и незабываемая! Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить!

«Парад звезд 80-х» состоится 1 ноября в ДК имени Ленсовета. (Каменноостровский пр-д, 42; станция метро Петроградская).

Начало концерта в 19-00.

Стоимость билетов: 800-3500 руб.

Телефоны для справок: 8-910-051-50-80, 8-952-492-33-18.